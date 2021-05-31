В СК РФ прокомментировали происшествие на батуте с детьми в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва батута в Барнауле, в результате которого пострадали две девочки.

«В результате произошедшего две девочки 2017 года рождения получили травмы. В настоящий момент они находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в ведомстве.

Происшествие случилось днем ранее в Барнауле у торгового центра «Район». Момент взрыва батута попал на видео.