«Не более двух за раз»: диетолог о полезной норме употребления пасхальных яиц

Чрезмерное употребление вареных куриных яиц на Пасху может привести к проблемам со здоровьем, особенно у постящихся людей. Об этом рассказала «Звезде» диетолог Екатерина Александрова.

«У реально постящихся людей большое количество одновременно съеденных яиц может вызвать негативную реакцию организма, так как они имеют выраженный желчегонный эффект. У тех, кто не постился, проблем быть не должно. За один раз я рекомендую есть не более двух яиц, но в течение дня этих "разов" может быть два-три», - рассказала Александрова.

Она также отметился, что в пасхальный период увеличивается число обращений в больницу с жалобами на желчные колики - зачастую это люди, которые начинают активно употреблять традиционные пасхальные блюда после длительного поста.

Ранее Александрова рассказала о «безвредной норме» употребления пасхального кулича. По ее словам, это праздничное лакомство следует «не есть, а дегустировать».