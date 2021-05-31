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В МИД РФ заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»

Олеся Степакова
07:33 31.05.2021
По условиям международного права, санкции может вводить только легитимный орган, то есть Совет Безопасности ООН, уточнили в ведомстве.
В МИД РФ заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»
© Фото: swift.com
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Межбанковская система SWIFT может быть вовлечена в так называемую «санкционную спираль» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

Однако, по условиям международного права, санкции может вводить только легитимный орган, то есть Совет Безопасности ООН, подчеркнул дипломат.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT. То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене», – напомнил он.

По словам Биричевского, односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сценарий отключения России от международной межбанковской системы SWIFT пока рассматривается как гипотетический. В настоящее время, отметила дипломат, обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами.

29 апреля в Европарламенте призвали отключить Россию от данной системы в случае «продолжения агрессии» на Украине. Впоследствии верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ по вопросам отключения от SWIFT.

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