В Москве подготовят 31 площадку для салюта в честь Дня Победы

В Москве ко Дню Победы подготовят 31 площадку для запуска праздничных фейерверков. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

«Собственно, это традиционный формат. Пройдет парад 9 мая, но опять же он будет проводиться с учетом всех мероприятий по борьбе с коронавирусом, соответственно, заполняемость будет на трибунах менее 50%», - сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

Кроме того, глава департамента торговли и услуг уточнил, что из-за коронавируса второй год подряд акция «Бессмертный полк» будет проходить в онлайн-формате.

Традиционно праздничные салюты запускают в парке Победы, на Поклонной горе и Воробьевых горах, а также в нескольких столичных районах.