Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число пострадавших в смертельном ДТП на Алтае выросло до 11

Олеся Степакова
06:18 31.05.2021
У шестерых пострадавших травмы средней тяжести, пять человек находятся на амбулаторном лечении.
Число пострадавших в смертельном ДТП на Алтае выросло до 11
© Фото: 22.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Алтайском крае выросло до 11. Шесть человек госпитализированы.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса... В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли. Шесть пострадавших госпитализированы», – сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что у шестерых пострадавших – травмы средней тяжести, пять человек находятся на амбулаторном лечении.

Трагедия произошла сегодня в 3:00 мск на 2-м километре автодороги К-04 в Первомайском районе, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. Водитель и два пассажира легковушки скончались до приезда скорой помощи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 Армия
Видео
Более 400 бойцов подразделений инженерных войск приняли участие в сборах в Тюменской области
02:33 Армия
Видео
Лучшие зенитчики: в ЮВО подвели итоги Всеармейского конкурса «Чистое небо»
00:55 В стране и мире
Видео
В полиции рассказали, откуда у стрелка из Екатеринбурга появилось оружие
02:15 В стране и мире
статья
Новая надежда: как прошли президентские выборы в Сирии
23:10 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры задержания стрелка из Екатеринбурга
Популярное
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.