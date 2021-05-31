Число пострадавших в смертельном ДТП на Алтае выросло до 11

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Алтайском крае выросло до 11. Шесть человек госпитализированы.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса... В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли. Шесть пострадавших госпитализированы», – сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что у шестерых пострадавших – травмы средней тяжести, пять человек находятся на амбулаторном лечении.

Трагедия произошла сегодня в 3:00 мск на 2-м километре автодороги К-04 в Первомайском районе, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. Водитель и два пассажира легковушки скончались до приезда скорой помощи.