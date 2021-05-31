СМИ: три человека погибли и семь пострадали в результате ДТП в Алтайском крае

Три человека погибли, еще семеро получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае. Трагедия произошла в Первомайском районе, где столкнулись микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль.

«Предварительно, в ДТП погибли три человека, пострадавших - семь человек», - пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах региона.

В региональном главке МВД РФ факт ДТП подтвердили, но информацию о погибших и пострадавших уточнять не стали. По данным МЧС, в работах по ликвидации последствий аварии принимали участие 29 сотрудников и 10 единиц специальной техники.