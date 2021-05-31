Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин высказался о нежелании жителей страны видеть ее в составе НАТО. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе круглого стола в Киеве.

По словам Климкина, вступления Украины в НАТО хотят менее половины жителей страны. Более того, 13 процентов украинцев открыто признают себя сторонниками Российской Федерации, заявил дипломат.

Ранее во Франции оценили высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который попросил у стран НАТО ускорить вступление страны в состав Альянса. По мнению Кулебы, сейчас члены организации не делают ничего, чтобы приблизить членство Украины.

Читатели популярного французского издания Le Figaro назвали идею вступления Украины в НАТО «безумной». Многие из них напомнили, что в данный момент страны даже близко не подошла к критериям, необходимым для членства в Альянсе.