Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

Иван Линдеманн
06:21 31.05.2021
По словам Климкина, вступления Украины в НАТО хотят менее половины жителей страны.
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
© Фото: Olena Khudiakova ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин высказался о нежелании жителей страны видеть ее в составе НАТО. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе круглого стола в Киеве.

По словам Климкина, вступления Украины в НАТО хотят менее половины жителей страны. Более того, 13 процентов украинцев открыто признают себя сторонниками Российской Федерации, заявил дипломат.

Ранее во Франции оценили высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который попросил у стран НАТО ускорить вступление страны в состав Альянса. По мнению Кулебы, сейчас члены организации не делают ничего, чтобы приблизить членство Украины.

Читатели популярного французского издания Le Figaro назвали идею вступления Украины в НАТО «безумной». Многие из них напомнили, что в данный момент страны даже близко не подошла к критериям, необходимым для членства в Альянсе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 Армия
Видео
Более 400 бойцов подразделений инженерных войск приняли участие в сборах в Тюменской области
02:33 Армия
Видео
Лучшие зенитчики: в ЮВО подвели итоги Всеармейского конкурса «Чистое небо»
00:55 В стране и мире
Видео
В полиции рассказали, откуда у стрелка из Екатеринбурга появилось оружие
02:15 В стране и мире
статья
Новая надежда: как прошли президентские выборы в Сирии
23:10 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры задержания стрелка из Екатеринбурга
Популярное
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.