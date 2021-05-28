«Безумная идея»: французы высказались о вступлении Украины в НАТО

Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал ускорить вступление Киева в НАТО. Кулеба считает, что члены организации ничего не делают для того, чтобы приблизить вступление страны в НАТО, несмотря на данное 13 лет назад обещание.

Как отметили французы, идея принять Киев в альянс - безумная. Один из читателей напомнил об обещании НАТО не брать страны-члены Организации Варшавского договора в альянс.

«Обязательство сразу же было нарушено», - сказал он.

Другой читатель отметил, что «выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, - плохая идея».

«Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией», - выразил свое мнение другой читатель.

Другой житель Франции отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не раз говорили, что вступление в НАТО невозможно.

«До этого актера, что, не доходит?», - уточнил читатель.

Также мнением поделился другой француз, который отметил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии, туда должна вступить и Россия, но таких планов у нее нет.

На данный момент, как пишет еще один, у Киева и Тбилиси есть нерешенные территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО.

«Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится», - написала читательница.

В заключение было отмечено, что НАТО - маскарад.

«Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено», - выразил мнение читатель.

Ранее в США высказались по вопросу вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс.