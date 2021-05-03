В Москве обрушилась облицовка фасада здания на Тверской улице
Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве. Столичная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
«На одном из домов на Тверской произошло частичное обрушение облицовки фасада. В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в сообщении на канале надзорного ведомства в Telegram.
Отмечается, что устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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