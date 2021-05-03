В стране и мире В Москве обрушилась облицовка фасада здания на Тверской улице Анна Касаткина Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства происшествия. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Облицовка фасада здания обрушилась на Тверской улице в Москве. Столичная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. «На одном из домов на Тверской произошло частичное обрушение облицовки фасада. В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в сообщении на канале надзорного ведомства в Telegram. Отмечается, что устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» По результатам проверки прокуроры дадут оценку исполнению требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. Ранее в Москве обрушилась облицовка фасада здания на Гоголевском бульваре, нескольким прохожим потребовалась медицинская помощь. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика