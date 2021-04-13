В Москве обрушилась облицовка фасада здания на Гоголевском бульваре

«Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

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