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В Москве обрушилась облицовка фасада здания на Гоголевском бульваре

Алексей Курильченко
17:25 13.04.2021
Нескольким прохожим понадобилась помощь после обрушения облицовки одного из московских домов.
В Москве обрушилась облицовка фасада здания на Гоголевском бульваре
© Фото: epp.genproc.gov.ru
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Прокуратура Москвы организовала проверку по факту обрушения облицовки фасада здания одного из домов на Гоголевском бульваре. Нескольким прохожим понадобилась медицинская помощь.

«Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

Ранее в Иваново при обрушении кирпичной кладки здания погибла девушка. По факту халатности, повлекшей смерть человека, региональное СУ СК возбудило уголовное дело.

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