Капитан судна «Амур» попросил помощи у генерального консульства РФ в Саппоро

Капитан и судовладелец российского судна «Амур» официально попросили о помощи генеральное консульство РФ в Саппоро. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского генконсула Сергея Марина.

«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни», - приводит агентство слова дипломата.

При этом Марин отметил, что разбор инцидента со столкновением российского и японского судов в целом завершен.

В минувшую среду, 26 мая, «Амур», по пути из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, в 23 километрах от порта назначения столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». От удара японское судно перевернулось, часть команды удалось спасти экипажу «Амура», однако трое японских рыбаков все же погибли.

С российской стороны никто не пострадал. В настоящий момент капитан российского судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.