Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечение в августе этого года единовременных выплат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Соответствующий перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию был опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить...предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года», - говорится в документе.

Ранее, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил выплатить 10 тысяч рублей семьям со школьниками и будущими первоклассники.