Онищенко оценил версии происхождения коронавируса

Ввиду того, что конвенция по биологическому и токсинному оружию не имеет реальной силы, никакая из версий появления коронавирусной инфекции не может быть доказана. Такое мнение высказал академик РАН и депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что у конвенции отсутствует общепризнанный легитимный механизм контроля. Онищенко уточнил, что ответственность за данную ситуацию несут Соединенные Штаты, которые в 2001 году вышли из договора.

По заявлению академика, в настоящее время важнее всего сосредоточиться на основной задаче - борьбе с COVID-19. Для этого необходимо проводить вакцинацию и придерживаться противоэпидемических ограничений.

«Прививка, и соблюдение масочного режима - это важнейшие элементы мер безопасности страны», - обозначил депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании осуществляют помощь американской разведке в расследовании происхождения коронавируса. По некоторой информации, ряд ученых из Уханя демонстрировали симптомы, схожие из COVID-19, еще в ноябре 2019 года.