Cуд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал водителя легкового автомобиля, который - по версии следствия - спровоцировал столкновение грузовика и микроавтобуса, в результате которого погибли дети. Срок ареста составляет два месяца и продлится до конца июня.

«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года», - заявил судья.

Страшная авария с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля произошла 30 апреля. На борту автобуса находилась юношеская команда по баскетболу, которая направлялась на соревнования в Черкасск. На данный момент известно о пяти погибших.