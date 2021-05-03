В АТОР назвали рекомендации допускать в ЕС вакцинированных туристов «хорошим симптомом»

Рекомендации Еврокомиссии о допуске в Евросоюз вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов на данном этапе ни на что не повлияют для граждан РФ, однако такие процессы свидетельствуют о положительной динамике, заявила «Звезде» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока никак ни на что не влияет, поскольку это только обсуждение, и оно по сути только началось. Но это уже хороший симптом и рождает надежду, что Европа, возможно, откроется для наших граждан раньше, чем ожидали эксперты, как минимум для вакцинированных, при условии, что дискуссии на эту тему пойдут в конструктивном ключе», - заявила она.

Ранее Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны Европейского союза - это связано с улучшением ситуации с коронавирусом. ЕК рекомендовала разрешить въезжать тем туристам, которые привились одобренными в союзе препаратами за две недели до прибытия.