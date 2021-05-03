СМИ: рекомендации о допуске в ЕС привитых туристов смогут вступить в силу с июня

Рекомендации Еврокомиссии о допуске в Евросоюз вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов требуется согласовать до конца мая - тогда уже с июня они смогут вступить в силу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дата начала действия рекомендаций в данный момент неизвестна, ее будут утверждать в Совете Европейского союза.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны Европейского союза - это связано с улучшением ситуации с коронавирусом. ЕК рекомендовала разрешить въезжать тем туристам, которые привились одобренными в союзе препаратами за две недели до прибытия.