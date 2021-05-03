«Мутная история»: эксперт оценил инициативу ЕС о снятии ограничений для привитых туристов

Предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в страны ЕС для привитых от коронавируса туристов - мутная история, похожая на политические заигрывания. Так инициативу Брюсселя оценил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Ее суть в том, что отдыхающие, которые привились одобренными в Евросоюзе лекарственными препаратами, смогут беспрепятственно въезжать в ЕС.

«Российские граждане в этот список не попадут. Несмотря на то, что вакцина "Спутник V" одобрена большим количеством стран, ЕС ее официально не признает. Мы туда не попадем. Непонятно, как они будут определять, кто вакцинирован, а кто нет. Вероятно, опять речь идет о паспортах иммунизации», - предположил Голов.

По его мнению, на подобный шаг власти Евросоюза могли пойти от отчаяния. Туристический сектор ЕС существенно просел, так как локдаун запер людей в своих домах.

«Есть категория людей, небольшой процент тех, кто проживает за границей и имеет двойное гражданство. Они, наверное, вакцинируются там, хотя все мои знакомые стремятся попасть в Россию, чтобы вакцинироваться здесь», - добавил эксперт.

В любом случае, отметил он, подобные начинания властей ЕС потребуют дополнительных разъяснений и поправок, так как инициатива вызывает слишком много вопросов.