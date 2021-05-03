Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Мутная история»: эксперт оценил инициативу ЕС о снятии ограничений для привитых туристов

Ян Брацкий
14:04 03.05.2021
По мнению президента Союза туристических агентств Сергея Голова, российские туристы не попадут в список тех, кому разрешен въезд в ЕС по причине отсутствия вакцины «Спутник V» в европейском реестре одобренных лекарств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: L.Urman, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в страны ЕС для привитых от коронавируса туристов - мутная история, похожая на политические заигрывания. Так инициативу Брюсселя оценил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Ее суть в том, что отдыхающие, которые привились одобренными в Евросоюзе лекарственными препаратами, смогут беспрепятственно въезжать в ЕС.

«Российские граждане в этот список не попадут. Несмотря на то, что вакцина "Спутник V" одобрена большим количеством стран, ЕС ее официально не признает. Мы туда не попадем. Непонятно, как они будут определять, кто вакцинирован, а кто нет. Вероятно, опять речь идет о паспортах иммунизации», - предположил Голов.

По его мнению, на подобный шаг власти Евросоюза могли пойти от отчаяния. Туристический сектор ЕС существенно просел, так как локдаун запер людей в своих домах.

«Есть категория людей, небольшой процент тех, кто проживает за границей и имеет двойное гражданство. Они, наверное, вакцинируются там, хотя все мои знакомые стремятся попасть в Россию, чтобы вакцинироваться здесь», - добавил эксперт.

В любом случае, отметил он, подобные начинания властей ЕС потребуют дополнительных разъяснений и поправок, так как инициатива вызывает слишком много вопросов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:08 В стране и мире
В МВД назвали сроки начала выдачи электронных паспортов во всех регионах РФ
13:40 В стране и мире
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром
13:02 В стране и мире
Видео
Путин поручил продлить программу кешбэка для туристов до конца года
12:56 В стране и мире
СМИ: рекомендации о допуске в ЕС привитых туристов смогут вступить в силу с июня
10:13 В стране и мире
В МИД РФ назвали «дымовой завесой» попытки США представить развитие ПРО оборонительным проектом
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео нападения овчарки на детей в Первоуральске
Назван топ-10 направлений для внутреннего туризма
Видео
Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Комбатаг для «Калашникова»: опубликованы кадры ночной битвы с обновленными АК-12
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.