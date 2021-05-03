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В России за сутки выявили 8489 случаев заражения коронавирусом

Роман Захаров
13:08 03.05.2021
Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Москве.
В России за сутки выявили 8489 случаев заражения коронавирусом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В России за минувшие сутки выявили 8489 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве - 2635. Далее следуют Санкт-Петербург (704 заражения) и Московская область (641).

Кроме того, по данным специалистов, от вызванных инфекцией осложнений в стране за последние сутки умерли 336 пациентов. Выписались после прохождения лечения - 6367.

Всего за время пандемии в России было зарегистрировано 4 831 744 случаев заболевания коронавирусом, 111 198 человек, к сожалению, скончались.

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