В России за сутки выявили 8489 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 8489 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве - 2635. Далее следуют Санкт-Петербург (704 заражения) и Московская область (641).

Кроме того, по данным специалистов, от вызванных инфекцией осложнений в стране за последние сутки умерли 336 пациентов. Выписались после прохождения лечения - 6367.

Всего за время пандемии в России было зарегистрировано 4 831 744 случаев заболевания коронавирусом, 111 198 человек, к сожалению, скончались.