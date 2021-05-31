Станет самым мощным ракетным кораблем: командующий СФ рассказал о модернизации «Адмирала Нахимова»

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым мощным кораблем, вооруженным ракетами, после окончания ремонта. С таким заявлением в интервью «Красной Звезде» выступил командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев.

«"Адмирал Нахимов" в настоящее время проходит ремонт с глубокой модернизацией на АО "Производственное объединение "Севмаш". По его завершении он станет самым мощным кораблем, вооруженным современным ракетным оружием», - заявил командующий.

По словам Моисеева, в среднесрочной перспективе, основу кораблей дальней морской зоны составят фрегаты проекта 22350.

«Мы ожидаем и следующий корабль данного проекта, который назван в честь легендарного командующего Северным флотом адмирала Арсения Григорьевича Головко», - заявил он.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов совершил проверку хода модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в Северодвинске. Он оценил ход работ, а также обсудил с кораблестроителями весь комплекс вопросов по модернизации корабля.

По словам Евменова, в процессе модернизации «Адмирала Нахимова» внедряются новые технологические и инновационные решения - речь идет и об оружии, о системах жизнеобеспечения, и о системах радиотехнического вооружения.