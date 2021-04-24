Евменов проверил ход модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов совершил проверку хода модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в Северодвинске. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Он оценил ход работ, а также обсудил с кораблестроителями весь комплекс вопросов по модернизации корабля.

«Работа по ремонту и модернизации такого крупного по своему водоизмещению и уникального крейсера относится к категории повышенной сложности, но, я уверен, что корабелы «СЕВМАША» справятся с поставленной задачей. Для этого у них есть и опыт и профессионализм...Нет никаких сомнений в том, что Военно-Морской Флот получит в свой состав самый мощный по своему вооружению и техническим средствам корабль», - сказал главком ВМФ.

По словам Евменова, в процессе модернизации «Адмирала Нахимова» внедряются новые технологические и инновационные решения - речь идет и об оружии, и о системах жизнеобеспечения, и о системах радиотехнического вооружения.