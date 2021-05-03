Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром, тем самым положив начало процедуре своего роспуска.

Ранее стало известно о намерении правящей фракции «Мой шаг» выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы армянского кабинета министров. При этом, третьего мая на специальном заседании парламента, фракция не проголосовала за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов.

О своей отставке Пашинян заявил в воскресенье, 25 апреля. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента, сообщает РИА Новости. Ожидается, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.