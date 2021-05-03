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Правящая фракция армянского парламента выдвинула Пашиняна на пост главы кабмина

Ян Брацкий
11:26 03.05.2021
Ожидается, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.
Правящая фракция армянского парламента выдвинула Пашиняна на пост главы кабмина
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Кандидатура исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна выдвинута на пост главы армянского кабинета министров. Об этом заявили в правящей партии «Мой шаг». Однако, третьего мая на специальном заседании парламента, фракция не станет голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов.

«Фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне», - отмечается в заявлении фракции, которое приводит ТАСС.

О своей отставке Пашинян заявил в воскресенье, 25 апреля. Автоматически распустилось и правительство страны. Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности главы кабмина до проведения досрочных выборов в парламент.

Оппозиционные фракции уже заявили о том, что не выдвинут своих кандидатов на пост премьер-министра после отставки Пашиняна. Если нового премьера не смогут утвердить, то по закону парламент Армении будет распущен. Ожидается, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Эта договоренность стала результатом консультаций Пашиняна с президентом республики и лидерами трех парламентских фракций.

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