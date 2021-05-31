В аэропорту Екатеринбурга самолет вынужденно прервал взлет

Самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлет из-за срабатывания системы оповещения о столкновении. Об этом говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

«30 мая воздушное судно А-320 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Екатеринбург - Сочи во время разгона прервало взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении. На борту находилось 124 пассажира, из них 30 детей. Пострадавших и повреждений воздушного судна нет», - информирует надзорное ведомство.

Также сообщается, что Свердловской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Двадцать девятого мая СМИ распространили информацию о том, что в столичном аэропорту Шереметьево сотрудники экстренных служб провели проверку планировавшего вылет в Симферополь лайнера после поступивших анонимных сообщений о минировании воздушного судна.