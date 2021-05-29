СМИ: самолет Москва - Симферополь проверяют из-за анонимного сообщения о минировании
Поступило сообщение об угрозе взрыва.
© Фото: pixabay.com
Самолет рейса Москва – Симферополь проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево», - сказал собеседник агентства.
На данный момент в аэропорт отправлены кинологи. Дальнейшие подробности уточняются.