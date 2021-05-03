«Катастрофа для США»: американский журнал оценил последствия угроз Байдена в адрес России

Недружественные заявления президента США Джо Байдена в адрес России могут обернуться для Вашингтона катастрофой, поскольку такая риторика подталкивает Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостоять которому американская сторона не сможет. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Так как администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, которые лежат в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», - сказано в статье.

В материале отмечается, что в случае обострения отношений Соединенным Штатам придется «воевать на два фронта» - и с РФ, и с КНР.

Ранее во время выступления в Конгрессе американский лидер заявил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта. При этом Байден добавил, что два государства могут сотрудничать в сферах общих интересов.