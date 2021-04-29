Байден озвучил ожидания насчет развития ситуации с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что США не стремятся я к эскалации напряженности с Россией. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом тексте.

Байден отметил, что действия Москвы могут иметь последствия.

«Что касается России, я ясно дал понять президенту (Владимиру - прим.ред.) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», - сказал Байден.





Также по словам американского лидера, США могут сотрудничать с Россией, когда это отвечает интересам обеих стран.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал об одной из тем, которую Джозеф Байден может обсудить с главой России Владимиром Путиным в ходе встречи. По его словам, глава Белого дома намерен затронуть ситуацию вокруг Украины.