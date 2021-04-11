Экипажи военно-транспортной авиации ЮВО пролетели над горными вершинами: видео

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Целью проводимых под руководством начальника боевой подготовки ВТА полковника Ивана Золотько учений является изучение возможностей имеющихся и поступающих на вооружение образцов авиационной техники при их применении над сложно-пересеченной горной местностью.

«По итогам учений все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, что доказывает профессионализм и высокую подготовку каждого члена экипажа военно-транспортной авиации», - заявил полковник Иван Золотько.

Летчиками были отработаны перебазирование авиационной техники на оперативный аэродром и новые нестандартные тактические приемы частей и подразделений ВТА при выполнении учебно-боевых задач в указанной местности.