Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной РФ на Евро-2020

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов прокомментировал сроки подачи окончательной заявки национальной команды на ЧЕ по футболу - 2020.

«До 12-го числа, не дай бог, травмы или корона — можно игрока заменить. Поэтому сегодня на этот вопрос не отвечу. В конце концов, завтра до полуночи заявка будет объявлена. Но до 12-го числа изменения возможны», - отметил Черчесов, передает RT.

По словам тренера, даже те, кто не попадет в заявку, останутся в команде, передает RT.

«Надо понять, что за травма у Самошникова, когда он сможет тренироваться. 30 человек вызвали на сбор, один уже не доехал», - подытожил Черчесов.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ выделил миллиард рублей на международные спортивные соревнования в России.

В 2022 и 2021 году Российская Федерация также примет несколько крупных международных соревнований.