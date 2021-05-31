Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной РФ на Евро-2020

Виктория Ивашечкина
22:05 31.05.2021
По словам тренера, даже те, кто не попадет в заявку, останутся в команде.
Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной РФ на Евро-2020
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов прокомментировал сроки подачи окончательной заявки национальной команды на ЧЕ по футболу - 2020.

«До 12-го числа, не дай бог, травмы или корона — можно игрока заменить. Поэтому сегодня на этот вопрос не отвечу. В конце концов, завтра до полуночи заявка будет объявлена. Но до 12-го числа изменения возможны», - отметил Черчесов, передает RT.

По словам тренера, даже те, кто не попадет в заявку, останутся в команде, передает RT. 

«Надо понять, что за травма у Самошникова, когда он сможет тренироваться. 30 человек вызвали на сбор, один уже не доехал», - подытожил Черчесов.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ выделил миллиард рублей на международные спортивные соревнования в России.

В 2022 и 2021 году Российская Федерация также примет несколько крупных международных соревнований.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:09 Армия
Су-27 сопроводил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем
17:46 Спорт
Видео
Суперлига обвинила FIFA и UEFA в нечестной конкуренции
16:51 В стране и мире
Видео
В МИД России высказались об экстренной посадке в Берлине самолета Ryanair
14:30 В стране и мире
Видео
Серийный выпуск отечественных автомобилей премиум-класса Aurus Senat начался в Татарстане
12:41 Армия
Видео
Сергей Шойгу отметил растущую угрозу со стороны НАТО на западном стратегическом направлении
Популярное
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.