Танк Т-34 возглавит колонну боевой техники на Параде Победы в Нижнем Новгороде

В День Победы по центральной улице Нижнего Новгорода торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них будут военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), учащиеся академий МВД и МЧС, а также воспитанники кадетского корпуса и Юнармии.

Сегодня прошла первая совместная репетиция пеших расчетов и техники. Генеральная репетиция назначена на седьмое мая. В составе механизированной колонны будет задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет легендарный танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К» и «Рысь».