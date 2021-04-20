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Танк Т-34 доставили в Нижний Новгород для участия в Параде Победы

Ян Брацкий
05:25 20.04.2021
Совместные тренировки пеших и механизированной колонны состоятся третьего и пятого мая, генеральная репетиция назначена на седьмое мая.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военный парад 9 мая в Нижнем Новгороде откроет легендарный танк Т-34. Для участия в памятных мероприятиях боевая машина преодолела более 400 километров из Московской области.

В День Победы в Нижнем Новгороде по центральной улице торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса, юнармейцы и другие.

В составе механизированной колонны будет задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимостью «Тайфун-К», «Рысь».

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