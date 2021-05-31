СМИ: Россия продлит ограничения на полеты в Турцию после 1 июня

Авиасообщение России с Турцией будет по-прежнему ограничено после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Один из собеседников агентства уточнил, что нынешние ограничения «продлили».

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ростом в иностранном государстве числа заболевших коронавирусом, количество рейсов было сокращено до двух в неделю. Ранее СМИ назвали возможные сроки снятия запрета на перелеты.