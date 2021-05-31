СМИ: Россия продлит ограничения на полеты в Турцию после 1 июня
Частичный запрет на перелеты был установлен с 15 апреля из-за роста количества заболевших COVID-19 в иностранном государстве.
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Авиасообщение России с Турцией будет по-прежнему ограничено после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Один из собеседников агентства уточнил, что нынешние ограничения «продлили».
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ростом в иностранном государстве числа заболевших коронавирусом, количество рейсов было сокращено до двух в неделю. Ранее СМИ назвали возможные сроки снятия запрета на перелеты.