Германия и Франция заявили о готовности продолжать диалог с Россией

Германия и Франция, несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией. Об этом сказано в заявлении представителей стран по итогам заседания совместного совета министров, которое прошло в понедельник, 31 мая.

«Мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», - сказано в заявлении, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России. Он уточнил, что «почти достигнут предел по возможностям в санкционной политике в отношении российской стороны».