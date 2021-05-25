Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России
Президент Франции считает, что по возможностям в санкционной политике почти достигнут предел.
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Политика санкций против России больше не приносит результатов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
По его словам, «почти достигнут предел по возможностям в санкционной политике в отношении российской стороны».
«Мы поручили подготовку доклада к саммиту в июне, который, по моему мнению, должен определить, какой должна быть стратегия», - цитирует ТАСС Макрона.
Французский лидер выразил мнение, что путь к европейской безопасности лежит «через требовательные дискуссии с Россией».