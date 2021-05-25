Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России

Политика санкций против России больше не приносит результатов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

По его словам, «почти достигнут предел по возможностям в санкционной политике в отношении российской стороны».

«Мы поручили подготовку доклада к саммиту в июне, который, по моему мнению, должен определить, какой должна быть стратегия», - цитирует ТАСС Макрона.

Французский лидер выразил мнение, что путь к европейской безопасности лежит «через требовательные дискуссии с Россией».