Глава Минпромторга проведет совещание с металлургами

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проведет во вторник, 1 июня, совещание с металлургами.

«Пришло приглашение на совещание у Мантурова завтра. Но повестки пока нет, ждем, что предложит Минпромторг», - сообщил РИА Новости источник в одной из металлургических компаний.

Другой источник агентства сообщил, что темой встречи, возможно, станут цены на металлопродукцию.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями металлургов, По словам Дмитрия Пескова, вряд ли стоит искать виновных в данной ситуации.

Накануне этого вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы российских металлургов выросли за 2020 год в разы.