В Кремле прокомментировали информацию о сверхприбылях металлургов

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, заявил Дмитрий Песков. По его словам, вряд ли стоит искать виновных в ситуации со сверхприбылями металлургов. Это экономическая жизнь: при возникновении диспропорции ее выравнивают, заявил официальный представитель Кремля.

«Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», - уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы - они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это мы и сделаем, думаю», - рассказал он в интервью каналу РБК.

Власти РФ готовы рассмотреть изменение налогообложения металлургической отрасли, подчеркнул вице-премьер Белоусов.

На фоне этого заявления акции металлургических компаний упали на 1-6%.