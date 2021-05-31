Новая страница шпионского скандала: как в Дании помогали США следить за европейскими политиками

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что не будет комментировать появившиеся сообщения, о том, что спецслужбы страны помогали американскому агентству национальной безопасности следить за европейскими политиками.

Напомним, что 8 лет назад Эдвард Сноуден впервые рассказал о том, как США прослушивает Европу, и уже тогда много говорилось о том, что между союзниками это неприемлемо. Но, очевидно, дальше слов дело не пошло. Накануне гостелерадиокомпания DR обнародовала результаты своего расследования и задалась вопросом, знали ли об этом власти страны. В НАТО заявили, что в шпионский скандал с Данией вмешиваться не намерены.

Лучшего места для шпионских тайн, кажется, и не придумать - о местечке под названием Сандагергард в датской глуши так бы и не узнал никто, если бы не громкие имена тех, кого здесь до 2014 года датчане записывали и слушали по заказу американской разведки. Копались в телефонах первых лиц Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. Но больше всего тайн выудили из смартфона канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Мы приняли отчет к сведению и связывается со всеми соответствующими национальными и международными органами для получения разъяснений. Канцлер также проинформирована», - заявил официальный представитель Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

Главное, что поясняет немецкий ARD - не только то, что это лишь новое эхо громкого, но старого скандала, а то, почему журналистское расследование буксовало несколько лет. Участок суши в бутылочном горлышке между Балтийским и Северными морями, когда неподалеку огромный аэропорт Копенгагена, десятилетиями не вызывал у кого-либо интереса. И теперь ясно, почему - главное скрыто под водой вокруг полуострова.

На карте, которую в своем расследовании публикует датская пресса - глобальные линии связи, проложенные по морскому дну на севере Европы, Интернет и телефонная связь, в том числе секретная. Датский Сандагергард - ровно в географическом центре этих линий связи. Вашингтон, не меняя схемы движения на этом мировом «интернет-перекрестке», повесил на нем свои «светофоры».

«Байден должен быть готовым к тому, что во время его следующего визита в Европу ему придется за это ответить, так как, наверняка, он был непосредственно причастен к этому скандалу. Мы должны потребовать полного раскрытия всей информации не только от Дании, но и от ее старшего партнера», - написал в Twitter экс-аналитик АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден.

Именно Сноуден указал еще в 2020 году на прямую причастность Дании к проамериканскому скандалу с прослушкой в 2013 году. Беглый аналитик АНБ подчеркивал: датчане и сейчас пропускают по подводным кабелям огромные массивы данных из одной части света в другую. Но вот то, что на базе на юге страны в 2012 году начали тайно копировать эти данные и обрабатывать в интересах американских шпионов, европейские СМИ, проведя независимое расследование, подтвердили лишь сейчас.

По их данным, схема прослушки больше походила на сюжет из голливудского фильма. Но ее достоверность журналистам подтвердили девять источников в датской разведке. Интернет и телефонный трафик аналитики, нанятые АНБ США, обрабатывали в специальной поисковой программе. Чтобы найти переговоры, например, Ангелы Меркель, нужно было загрузить лишь образцы ее голоса. Слушали и министра обороны Швеции.

«Ситуация, конечно, сложная. Пока все карты не будут на столе, мы будем продолжать расследование. Как только я от журналистов узнал о прослушке, я сразу связался со своей датской коллегой, которая сказала мне, что считает прослушку партнеров недопустимой», - заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.

Удивительно, но Дания и самой себе не сообщила о том, что стала главным узлом связи для американских шпионов. Гражданским властям страны приходится самим разбираться, почему США и датские спецслужбы слушали чиновников и в самом в Копенгагене. После первой волны скандала в 2020 году главные датские разведчики были отправлены в отставку, но теперь, кажется, и этими увольнениями дело не обойдется.

«Власти Дании не будут комментировать спекуляции в СМИ относительно информации о слежке с участием датских спецслужб», - сказал Трине Брамсен, министр обороны Дании.

Интересно, что на записи у США стояли не только действующие европейские бонзы, но и кандидаты в политическую Суперлигу Старого света. Среди них экс-претендент на кресло Меркель - депутат от СДПГ - Пер Штайнбрюк.

«В политическом плане это скандал. Прослушка наших телефонных разговоров, казалось бы, партнерами, показывает лишь одно - у партнеров есть своя собственная жизнь. Я в общем-то редко обсуждаю какие-то острые вещи по телефону, но если кому-то интересно, как поживают мои внуки или сколько молока мне надо купить в лавке, то пусть слушают», - отметил он.

В Вашингтоне новую страницу шпионского скандала не комментируют. Не надеется европейская пресса и на резкую реакцию официального Берлина, как самой пострадавшей стороны. Видимо, того, что успел подслушать Вашингтон в переговорах Меркель, по-прежнему достаточно для того, чтобы канцлер в очередной раз промолчала.