В МИД РФ заявили о несовпадении повесток России и США в преддверии саммита

Некоторые заявления, с которыми Москва выступит в ближайшее время, могут оказаться для Вашингтона некомфортными. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос прав человека. По его словам, Соединенные Штаты не могут остаться в стороне, позволяя «нарушать эти права».

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне - для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», - заявил дипломат.

Комментируя слова Байдена, Рябков заявил, что повестки России и США отличаются, однако Москва, как и всегда, стремиться к диалогу и готова вести его по любым вопросам.

«К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», - сказал замглавы МИД.

Кроме того, дипломат ответил на рекомендации посольства США для американцев с истекающими визами покинуть территорию РФ до 15 июня.

«Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», - добавил он.

Напомним, что ранее стало известно, что встреча Путин и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Как планируется, президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку, а также региональные конфликты.