В США назвали предстоящую встречу Путина и Байдена «жизненно важной»
В Белом доме считают «жизненно важной» предстоящую встречу президентов России и США для обеспечения американских интересов.
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Предстоящая встреча Владимира Путина и Джо Байдена является жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Это возможность поднять беспокоящие нас <...> вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России», - цитирует ее РИА Новости.
Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве.