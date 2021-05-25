В стране и мире В США назвали предстоящую встречу Путина и Байдена «жизненно важной» Светлана Головина В Белом доме считают «жизненно важной» предстоящую встречу президентов России и США для обеспечения американских интересов. © Фото: Алексей Дружинин РИА Новости Читайте нас на: Предстоящая встреча Владимира Путина и Джо Байдена является жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Это возможность поднять беспокоящие нас <...> вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России», - цитирует ее РИА Новости. Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика