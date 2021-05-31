Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы похожие на укусы насекомых симптомы рака

Виктория Ивашечкина
18:10 31.05.2021
По словам медика, при обнаружении незаживающих ран необходимо обратиться ко врачу.
Названы похожие на укусы насекомых симптомы рака
© Фото: gipermed.ru
Читайте нас на:

Британский врач Росс Перри рассказал, что красные шишки на коже, которые легко принять за комариные укусы, могут оказаться признаками рака кожи.

«Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель», - объяснил врач, передает Daily Mirror.

По его словам, при обнаружении незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, нужно обратиться к специалистам.

Перри также рассказал о других признаках рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно:

- появление без причины растущих шрамов и болячек на теле;

- высыпания на глазном веке;

- темные пятна под ногтями;

- образование бледных участков кожи на голове и шее.

Ранее доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что поводом заподозрить развитие меланомы, или рака кожи, является возникновение новых родинок. По ее словам, особенно внимательными должны быть люди со светлым типом кожи и достигшие возраста 45 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 Спорт
Видео
Суперлига обвинила FIFA и UEFA в нечестной конкуренции
16:51 В стране и мире
Видео
В МИД России высказались об экстренной посадке в Берлине самолета Ryanair
14:30 В стране и мире
Видео
Серийный выпуск отечественных автомобилей премиум-класса Aurus Senat начался в Татарстане
12:41 Армия
Видео
Сергей Шойгу отметил растущую угрозу со стороны НАТО на западном стратегическом направлении
10:22 В стране и мире
Видео
Врач оценил угрозу возникновения COVID-26 и COVID-32
Популярное
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.