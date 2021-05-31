В стране и мире Названы похожие на укусы насекомых симптомы рака Виктория Ивашечкина По словам медика, при обнаружении незаживающих ран необходимо обратиться ко врачу. © Фото: gipermed.ru Читайте нас на: Британский врач Росс Перри рассказал, что красные шишки на коже, которые легко принять за комариные укусы, могут оказаться признаками рака кожи. «Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель», - объяснил врач, передает Daily Mirror. По его словам, при обнаружении незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, нужно обратиться к специалистам. Перри также рассказал о других признаках рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно: - появление без причины растущих шрамов и болячек на теле; - высыпания на глазном веке; - темные пятна под ногтями; - образование бледных участков кожи на голове и шее. Ранее доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что поводом заподозрить развитие меланомы, или рака кожи, является возникновение новых родинок. По ее словам, особенно внимательными должны быть люди со светлым типом кожи и достигшие возраста 45 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика