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Грозный противник: врач перечислила главные признаки рака кожи

Светлана Иванова
13:13 01.04.2021
Следует обращать внимание на цвет, форму и размер родинок, а также следить за появлением новообразований, указала дерматолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oliver Ring, imageBROKER, Globallookpress
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Поводом заподозрить развитие меланомы, или рака кожи является возникновение новых родинок. Как рассказала в комментарии «Звезде» дерматолог,  доктор медицинских наук Юлия Галлямова, особенно внимательными должны быть люди со светлым типом кожи и достигшие возраста 45 лет. Она обратила внимание, что образования могут быть как похожими на родинку по цвету, так и характеризоваться отсутствием пигмента.

«Любое образование, которое появилось в зрелом возрасте, должно вас насторожить. Как правило, это открытые участки кожи», - пояснила доктор.

Галлямова указала, что изменение характера уже имеющихся родинок также указывает на возможное развитие меланомы. В частности, следует обращать внимание на цвет, форму или увеличение размеров образования.

Предельно внимательными должна быть люди, часто посещающие солярий, злоупотребляющие загаром и столкнувшиеся в прошлом с фотодерматитом.

«Если вы в прошлом обгорали, то есть у вас был фотодерматит в виде яркого покраснения после солнца, когда вы чесались. Были волдыри, это тоже предикт того, что вполне возможно спровоцировать меланому», - указала дерматолог.

При наличии лентиго (пигментных пятен) и большого количества родинок на теле тоже стоит быть предельно внимательным и регулярно посещать дерматолога, считает врач.

Она также обратила внимание на другой вид рака кожи – базалиому, представляющую собой поверхностную опухоль кожи. Галлямова указала, что базалиома практические не перерождается в злокачественное образование, но в запущенных случаях может проникать глубоко в кожу и представлять опасность. Поэтому базальноклеточные образования, как правило, удаляют.

Дерматолог указала, что базалиома возникает в большинстве случаев на открытых участках тела (нос, скулы, щеки, лоб) и может выглядеть как красное пятно или как опухоль.

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