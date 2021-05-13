УЕФА открыл дело против трех клубов, создававших Суперлигу

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА назначил инспекторов, которые проведут расследование в отношении футбольных клубов, которые планировали создать Суперлигу и покинуть состав объединения. Расследование ведется в отношении трех клубов: «Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус». Отмечается, что в качестве санкций клубы могут отстранить от еврокубков на 2 года.

«В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА для проведения дисциплинарного расследования в связи с потенциальным нарушением правовых рамок УЕФА со стороны ФК "Реал Мадрид", ФК "Барселона" и ФК "Ювентус" в связи с проектом так называемой "Суперлиги"», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Союза.

Ранее 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. Затем в СМИ появилась информация об остановке проекта, а основатели приняли решение собраться и обсудить роспуск турнира.