НАТО ограничит доступ белорусских представителей в штаб-квартиру военно-политического блока, основываясь на оценке мер безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире», - заявил он.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не соответствовала действительности.

На борту лайнера находился Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы. В связи со случившимся недовольство уже высказало руководство Литвы и Польши. Так, литовский президент обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.