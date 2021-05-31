В МВД РФ опровергли информацию об оснащении алкозамками автомобилей нетрезвых водителей

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство не планирует оснащать специальными алкозамками автомобили водителей, которые попались на пьянстве.

«Ранее ведомство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. Отмечалось, что эффективное внедрение алкозамков в РФ возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ», - сказала Волк.

Она подчеркнула, что, учитывая отсутствие необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по этой теме являются преждевременными.

Ранее СМИ сообщил о том, что автомобили ряда водителей будут оборудовать алкозамками. Уточнялось, что Минпроторг совместно с ГИБДД проанализирует возможность изменения ПДД в отношении таких нарушителей.