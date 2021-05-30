Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду на авто

Минпромторг РФ совместно с ГИБДД внесут изменения в правила дорожного движения о принудительной установке алкозамков на автомобили водителей, которые были пойманы на вождении в нетрезвом виде, за их счет.

«Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», - рассказал журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Он добавил, что министерство совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя.

«Таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком», - заключил Шпак.

Ранее Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, пытался скрыться от полиции на своем спорткаре. Его автомобиль, якобы, попытались остановить на проспекте маршала Жукова в Москве, но Узенюк не стал подчиняться требованиям полиции. Он признался, что якобы, находится в состоянии алкогольного опьянения.