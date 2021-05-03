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Эксперт оценила влияние дождей на рост первых дачных цветов

Ян Брацкий
11:06 03.05.2021
Перед посадкой первых растений, дачный участок необходимо обработать против гнили и грибков, чтобы не погубить первые цветы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
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Перед началом сезона весенне-полевых работ на своем приусадебном участке необходимо оценить его состояние. Особенно актуально это в период затяжных дождей, которые начались в столичном регионе минувшей ночью.

Об этом в беседе со «Звездой» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. Естественно, в условиях обильных осадков, дополнительно поливать цветочные клумбы нельзя, уверяет она.

«Сейчас еще холодно и начались дожди. Надо смотреть состояние участка. Если он низинный и там еще все хлюпает, то это плохо. Если снег сошел и вода не стоит, то дождевой полив естественен», - рассказала Жашкова.

Главный враг цветовода в это время года - гниль и грибки, которые начинают плодиться после дождей. Сырость может погубить ранние цветы.

«Опрыскивать лист нельзя, поливать в дождь нелепо. Нужно будет проверить подверженные гнили растения. Они не любят обильный полив по весне. После дождей надо обработать участок против гнили. Длительные осадки приводят к бурному развитию грибков. Сейчас вегетация не активная, листья не выросли, поэтому перебор влаги не очень хорошо может сказаться на растениях», - добавила эксперт.

Тем временем, в регионах Центрального федерального округа России вновь ожидается плохая погода. Ожидаются дожди и грозы, также предполагается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия придут в несколько областей, включая Тверскую, Брянскую, Курскую, Тамбовскую, Костромскую, Ярославскую, Смоленскую и Ивановскую, передают в ГУ МЧС по Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в праздничные дни погода готовит сюрпризы для жителей северных регионов России. По словам метеоролога, на территории этих областей стоит ожидать «жаркие» погодные условия. 

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