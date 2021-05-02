Непредсказуемый май: в Центральную Россию придут ливни, грози и сильный ветер

В регионах Центрального федерального округа России вновь придет плохая погода. Ожидается, что ЦФО накроют дожди и грозы, также предполагается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия придут в несколько областей, включая Тверскую, Брянскую, Курскую, Тамбовскую, Костромскую, Ярославскую, Смоленскую и Ивановскую. В Подмосковье же в ночь на 3 мая ожидается гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду, как передают в ГУ МЧС по Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в праздничные дни погода готовит сюрпризы для жителей северных регионов России. По словам метеоролога, на территории этих областей стоит ожидать «жаркие» погодные условия.