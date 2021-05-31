Соседка рассказала о погибшей в подмосковном Щелкове семье

Найденные мертвыми в квартире в подмосковном Щелкове муж с женой с виду были нормальными людьми. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала соседка Елена Рябчикова.

«Мы с ними не пересекались, один раз только видели. Семейная пара молодая, прилично выглядели. Никто даже не знал, что они пропали. Их не слышно было, не было ни драк, ни скандалов», - заявила она.

По словам женщины, семейная пара въехала в квартиру в феврале-марте текущего года. Однако детей никогда не было видно во дворе.

«Как оказалось, что дети все-таки ходили в школу, но неделю или две всего», - добавила соседка.

Также, по ее словам, жильцы неоднократно видели у квартиры погибших подростка, но так и не поняли, кто это.

Тела 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений были обнаружены сегодня. По информации СМИ, их смерть произошла около месяца назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.