Суд в Новосибирске арестовал случайно застрелившего мужчину полицейского

Центральный районный суд Новосибирска в понедельник отправил под арест полицейского, от случайного выстрела которого скончался в больнице 19-летний молодой человек.

«В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА Новости представителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

Инцидент произошел вечером, 28 мая. Задержанный сотрудниками ДПС мужчина при сопровождении к патрульной машине оказал сопротивление, в результате чего получил случайный выстрел в голову от сотрудника при исполнении. Пострадавшему была оказана помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось. Позже СК РФ переквалифицировал дело о гибели мужчины из причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.