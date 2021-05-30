СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС

Уголовное дело, возбужденное после ранения мужчины инспектором ДПС, переквалифицировано из причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Новосибирской области.

«В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», - уточняется в заявлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент произошел вечером 28 мая. Задержанный сотрудниками ДПС мужчина при сопровождении к патрульной машине оказал сопротивление, в результате чего получил случайный выстрел в голову от сотрудника при исполнении. Пострадавшему была оказана помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось.