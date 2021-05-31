Армия Минобороны создаст управление по искусственному интеллекту Тимур Шерзад Согласно словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии Михаила Осыко, соответствующие организационные мероприятия будут завершены к 1 декабря 2021 года. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: До наступления грядущей зимы будет завершено создание управления Минобороны России по искусственному интеллекту. Об этом сообщают РИА Новости. «Насколько есть информация, все эти штатные организационные мероприятия должны у них быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно, со следующего года в Минобороны начнет функционировать отдельно заказчик по тематике искусственного интеллекта», - поделился член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко. Напомним, в апреле в Минобороны рассказали о возможностях искусственного интеллекта в расширении возможностей сил РЭБ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика